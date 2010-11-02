Янукович визнав недоліки в організації місцевих виборів

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ визнав, що місцеві вибори в Україні були організовані з недоліками.

"Місцеві вибори в Україні завершилися. Я вітаю усіх учасників виборчого процесу, як кандидатів, так і виборців. Хочу подякувати українським та міжнародним спостерігачам за увагу та поради. Ваші зусилля допомагають нам будувати демократичну країну", - підкреслюється у зверненні.

За словами президента, на виборах люди обрали як досвідчених керівників, так і нові обличчя.

"Цей сплав досвіду й ініціативи стимулюватиме розвиток місцевого самоврядування в Україні", - заявив він.

На думку.ЯНУКОВИЧА, запровадження одномандатних округів дало можливість обирати лідерів, які знають місцеві проблеми і зможуть допомогти у їх вирішенні.

"Я визнаю, що вибори мали технічні недоліки та були складними. Було зареєстровано велику кількість кандидатів на виборчі посади всіх рівнів. Було непросто організувати процес підрахунку голосів одразу кількох видів бюлетенів", - сказав президент.

Він нагадав, що вже доручив почати роботу над змінами виборчого законодавства.

“Ми будемо співпрацювати з міжнародною спільнотою та кращими українськими експертами у цій галузі. Моя мета - мати ефективне та прозоре виборче законодавство. У ньому мають бути врегульовані усі питання виборчого процесу, незалежно від того, яку владу будуть обирати – центральну чи місцеву”, - заявив ЯНУКОВИЧ.

“Зараз настав час для усіх обраних посадовців - від депутатів парламенту до представників місцевих рад, відкинути непорозуміння та почати працювати разом. Я закликаю усіх відкласти вузькопартійні інтереси та зосередитися на спільній роботі в ім’я народу України”, - йдеться у зверненні.