Губернатор Севастополя уже знає склад майбутньої коаліції

45-46 депутатів від Партії регіонів, 4 - від "Сильної України" і 3 від Народної партії створять пропрезидентську більшість у міськраді Севастополя, заявив голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ на апаратній нараді у вівторок, повідомила прес-служба МДА.

"За наслідками підрахунку 93,6 відсотків бюлетенів, Партія регіонів матиме у міській Раді 45-46 депутатів, "Сильна Україна" - 4 місця, Народна партія - 3 місця, відповідно разом це 52-53 депутати, що дозволить серйозно підтримувати Президента у роботі", - сказав САРАТОВ.

За твердженням глави міськадміністрації, "загалом, це буде 70 відсотків, тому, враховуючи, що у нас вже є принциповою згода з керівниками цих партій, ми після підбиття підсумків виборів і реєстрації кандидатів створюємо одразу коаліцію і починаємо працювати разом".