Прокуратура вимагає відмінити оренду оборонного майна
18:46, 02 листопада 2010Крым
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Вартість більш як 5 млн. грн.
Прокуратура Криму пред`явила позов до Окружного адміністративного суду автономії про визнання незаконним наказу регіонального відділення Фонду майна України в АРК і Севастополі, яким віддано в оренду цілісний майновий комплекс оборонного підприємства вартістю більш як 5 млн. грн.
Виробнича філія НДІ аеропружних систем згідно із законом не може бути об`єктом оренди, повідомила прес-служба прокуратури.
«Підставою для пред`явлення позову є законодавча заборона на оренду об`єктів державної власності, які мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації», - йдеться в прес-релізі.
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