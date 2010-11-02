Прокуратура вимагає відмінити оренду оборонного майна

Прокуратура Криму пред`явила позов до Окружного адміністративного суду автономії про визнання незаконним наказу регіонального відділення Фонду майна України в АРК і Севастополі, яким віддано в оренду цілісний майновий комплекс оборонного підприємства вартістю більш як 5 млн. грн.

Виробнича філія НДІ аеропружних систем згідно із законом не може бути об`єктом оренди, повідомила прес-служба прокуратури.

«Підставою для пред`явлення позову є законодавча заборона на оренду об`єктів державної власності, які мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації», - йдеться в прес-релізі.