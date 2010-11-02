Єдиний підводний човен країни увійде до бойового складу ВМС у 2011

Підводний човен “Запоріжжя” має увійти до бойового складу Військово-морських сил України у травні 2011 року, заявив начальник штабу - перший заступник командувача ВМС контр-адмірал Юрій ІЛЬЇН, повідомила прес-служба міністерства оборони.

За його словами, у грудні поточного року розпочнуться швартові випробування “Запоріжжя”, а у травні 2011 року - ходові, після яких човен увійде до бойового складу ВМС.

Підводний човен був спущений на воду в Ленінграді у 1970 році. До 1990-го був у складі ВМФ СРСР. Україна отримала його в період розподілу Чорноморського флоту. Ремонт “Запоріжжя” триває з 1991 року.