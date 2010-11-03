Троє жінок загинули в аварії в Криму (фото)
12:00, 03 листопада 2010Крым
0 0
Троє чоловіків травмовані
Троє жінок загинули і троє чоловіків отримали травми в результаті лобового зіткнення двох автомобілів 2 листопада в Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
Автомобіль «Нива», що рухався в Кировском районі по дорозі Сімферополь - Феодосія, виїхав на смугу зустрічного руху й врізався в «Мерседес».
У ДТП загинули жінки, які їхали в «Ниві»: водій машини, її матір та подруга.
Водій і пасажир «Мерседеса», а також чоловік-пасажир «Ниви» доставлені до лікарні.
Фото прес-служби ДАІ Криму
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter