Троє жінок загинули в аварії в Криму (фото)

Троє жінок загинули і троє чоловіків отримали травми в результаті лобового зіткнення двох автомобілів 2 листопада в Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

Автомобіль «Нива», що рухався в Кировском районі по дорозі Сімферополь - Феодосія, виїхав на смугу зустрічного руху й врізався в «Мерседес».

У ДТП загинули жінки, які їхали в «Ниві»: водій машини, її матір та подруга.

Водій і пасажир «Мерседеса», а також чоловік-пасажир «Ниви» доставлені до лікарні.

Фото прес-служби ДАІ Криму