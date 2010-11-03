Опозиція буде достатньо представлена у раді Севастополя

У міській раді Севастополя опозиційні партії будуть представлені в достатній кількості, заявив голова севастопольської адміністрації, лідер міської організації Партії регіонів Валерій САРАТОВ на брифінгу.

«Це, мабуть, насамперед, комуністи, у них буде 8-9 чоловік. 9 чоловік (разом з мажоритарниками) буде у «Руського блоку», 2 чеол. в ПСПУ. Чи пройде ще хтось - зараз питання на межі. Тому я вважаю, що і опозиція досить сильна, і, відповідно, можна вирішувати питання», - сказав він.

За словами САРАТОВА, «вже зрозуміло найголовніше: Партія регіонів усі голоси зберегла, буде 45-46 депутатів від Партії регіонів».

Він висловив задоволення тим, що в міськраду «крім Партії регіонів, пройшли троє людей по мажоритарних округах від Народної партії, 4 людей пройшли від «Сильної України».

За його словами, «у нас і до виборів були наміри відразу спрацювати в режимі тісної коаліції. Я думаю, що ми все це й підпишемо», причому «ця коаліція буде цілком робоча».

Як сказав САРАТОВ, «практично коаліція працюватиме у складі 52-53 чол., що дозволяє абсолютно чітко проводити політику президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Севастополі. Тобто, це абсолютна більшість, воно практично майже 70%».

Разом з тим, підкреслив САРАТОВ, він не думає, що в міськраді Севастополя «буде багато спірних питань, позподіл «коаліція-опозиція». Причина проста: я не дуже розумію, що нам ділити в господарському житті міста Севастополя. Болюче для нас завжди питання тарифів від місцевої влади зараз забрали. А решта питань, я вважаю, мають обговорюватися, вирішуватися і робитися».