Мером Євпаторії знову обрано Даниленка, мером Керчі - Осадчого

Мером Євпаторії обраний Андрій ДАНИЛЕНКО, який керує містом 20 років, мером Керчі - Олег ОСАДЧИЙ, керуючий містом 12 років, повідомили УНІАН телефоном у євпаторійській і керченській виборчих комісіях.

54-річного ДАНИЛЕНКА і 59-річного ОСАДЧОГО висунула на вибори Партія регіонів.

Окрім ДАНИЛЕНКО за посаду мера Євпаторії боролися п`ятеро кандидатів, крім ОСАДЧОГО на посаду міського голови Керчі претендував один кандидат.