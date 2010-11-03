Мером Євпаторії знову обрано Даниленка, мером Керчі - Осадчого
15:00, 03 листопада 2010Крым
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20 та 12 років при владі
Мером Євпаторії обраний Андрій ДАНИЛЕНКО, який керує містом 20 років, мером Керчі - Олег ОСАДЧИЙ, керуючий містом 12 років, повідомили УНІАН телефоном у євпаторійській і керченській виборчих комісіях.
54-річного ДАНИЛЕНКА і 59-річного ОСАДЧОГО висунула на вибори Партія регіонів.
Окрім ДАНИЛЕНКО за посаду мера Євпаторії боролися п`ятеро кандидатів, крім ОСАДЧОГО на посаду міського голови Керчі претендував один кандидат.
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