Севастополь обіцяє жорсткі заходи боржникам комунальних послуг

Голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ заявив, що до неплатників за комунальні послуги має бути вжито найжорсткіших заходів, повідомила прес-служба адміністрації.

«Я б хотів, щоб були вжиті найжорсткіші заходи з наведення порядку в платіжній дисципліні. Кого треба - відключити за несплату, відключати, тому що ми інакше не зможемо забезпечити проходження опалювального сезону, якщо за тепло сьогодні платить тільки 75% населення, а за квартплату - на рівні 79,4%, при 12 мільйонах гривень заборгованості «Севміськводоканалу», - сказав САРАТОВ під час апаратної наради.

Разом з тим, він зобов`язав керівників комунальних підприємств уважно підійти до нарахування городянам рахунків з оплати за теплопостачання в жовтні.

«Гроші мають бути взяті тільки за спожитий газ, щоб не було так, що топили наполовину, а оплату узяли по повній. Мешканцям тих будинків, яким не були надані комунальні послуги, пов`язані з подачею тепла, рахунків не виставляти», - підкреслив САРАТОВ.