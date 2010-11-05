4 партії хочуть створити об`єднану опозицію в міськраді Севастополі

Чотири парторганізації мають намір створити об`єднану опозицію в міській раді Севастополя, повідомив перший секретар міського комітету КПУ Василь ПАРХОМЕНКО.

«Від імені своїх товаришів можу сказати: ми теж провели консультації, у нас є намір створити з чотирьох політичних сил, що увійшли до міської ради, об`єднану опозицію», - сказав ПАРХОМЕНКО в ефірі севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії.

Крім того, додав новообраний депутат, «починається перевірка: зараз ми ділитимемо портфелі міськради - голів, заступників, секретарів комісій. Згідно із законом про статус депутата, дотримується принцип пропорційного представництва. Ми подивимося, як ці панове (депутати від більшості в міськраді) розподілятимуть посади».

Голова міськради Севастополя Юрій ДОЙНІКОВ, який брав участь у цій же програмі, заявив: «У нас є домовленість (про створення коаліції) з партією «Сильна Україна» і Народною партією. Одна з них представлена в міськраді, за попередніми даними, чотирма депутатами, друга - трьома депутатами. На сьогодні до 45 мандатів Партії регіонів додається 7 мандатів від цих політсил. І коаліція з 52 депутатів готова до конструктивної співпраці з усіма політичними силами».