Моряки знищили 100-кілограмовий артснаряд часів війни в Севастополі

Фахівці центру пошукових і аварійно-рятівних робіт Військово-морських сил України знешкодили 100-кілограмовий артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни, знайдений під час водолазних спусків в учбово-тренувальному комплексі академії ВМС імені Нахімова в Стрілецькій бухті Севастополя.

203-міліметровий артснаряд лежав на глибині 11 метрів в 68 метрах від берега, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Перед початком знешкодження було розіслано повідомлення про закриття рейду бухти Стрілецької.