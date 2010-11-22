Моряки знищили 100-кілограмовий артснаряд часів війни в Севастополі

11:00, 22 листопада 2010
Крым
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Фахівці центру пошукових і аварійно-рятівних робіт Військово-морських сил України знешкодили 100-кілограмовий артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни, знайдений під час водолазних спусків в учбово-тренувальному комплексі академії ВМС імені Нахімова в Стрілецькій бухті Севастополя. 

 203-міліметровий артснаряд лежав на глибині 11 метрів в 68 метрах від берега, повідомила прес-служба Міністерства оборони. 

Перед початком знешкодження було розіслано повідомлення про закриття рейду бухти Стрілецької.

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