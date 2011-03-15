Кримський суд конфіскував турецьку браконьєрську шхуну

Гагарінській районний суд Севастополя ухвалив рішення про конфіскацію затриманої 5 березня за браконьєрство поблизу берегів Криму турецької риболовецької шхуни «Топчу» і знарядь лову, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби України.

Таке рішення суд ухвалив у вівторок за позовом органів рибоохорони.

Прес-служба нагадує, що корабель морської охорони «Миколаїв» затримав шхуну з 13 членами екіпажа на борту - 12 громадянами Туреччини і одним українцем - у винятковій (морській) економічній зоні. На судні було знайдені 25 км риболовної сітки і 300 кг сухого льоду.

Прикордонники продовжили обстеження району перебування шхуни. В результаті кораблі морської охорони «Павло Державін» і «Аметист» знайшли і підняли більш як 12 км браконьєрської риболовної сітки, в яких знаходилися чорноморські акули.