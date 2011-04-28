Міжнародний аеропорт «Сімферополь» відкрив термінал внутрішніх авіаліній після реконструкції будівлі, яка здійснювалася за рахунок коштів підприємства. Вартість робіт склала близько 9 млн. грн., повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

«Основна мета проекту - збільшення залів реєстрації та секторів посадки. Зокрема, площа залів очікування збільшена в два рази і склала 1500 кв. м», - йдеться в прес-релізі.

Запропоноване планування забезпечує диференціацію пасажиропотоків, зручність прийому, контролю, завантаження багажу пасажирів.

Зона контролю за безпекою оснащена двома установками металодетекторів та двома інтроскопіями для огляду ручної поклажі.

Зона реєстрації обладнана вісьмома сучасними стійками реєстрації.

Будівля після реконструкції дозволить збільшити пропускну здатність до 300 осіб на годину.

Аеропорт «Сімферополь» побудований в 40-х роках XX століття і має у своєму розпорядженні дві злітно-посадкові смуги.

Обсяг пасажиропотоку в аеропорту в 2010 році зріс в порівнянні з 2009 роком на 12% до 845 тисяч пасажирів.