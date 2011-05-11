Євросоюз обіцяє Криму 12 млн євро

Європейський Союз планує направити 12 мільйонів євро на розвиток Кримської автономії і Севастополя протягом найближчих чотирьох років. Це передбачено проектом угоди з ЄС, який затвердив Кабінет міністрів України, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Програма співпраці, реалізація якої розпочнеться цього року, передбачає виділення 5 мільйонів євро на розвиток туристичної сфери Криму, такої ж суми - на розвиток соціальних об`єктів автономії, 2 мільйонів євро - на залучення іноземних інвестицій в економіку Севастополя.

«Гроші, направлені на розвиток туризму, підуть на створення довідково-інформаційних туристичних бюро, створення учбового центру для людей, що працюють в рекреаційній сфері, розробку розрахованого на десять років плану реструктуризації оздоровниць Криму. Засоби, які виділені на розвиток соціальної сфери, будуть витрачені на реконструкцію об`єктів інфраструктури в найменш забезпечених регіонах автономії», - йдеться в прес-релізі.

За даними Радміну, після практичної реалізації програми, два роки відводяться на проведення аудиту і оцінку використання грошей.

Очікується, що кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ і керівник генерального директората з питань розвитку і співпраці Єврокомісії Europe Aid Маркус КОРНАРУ підпишуть угоду 13 травня в Брюсселі.