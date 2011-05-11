Азаров пропонує брати цукор мішками

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству аграрної політики і продовольства вжити заходів з метою недопущення дефіциту цукру на внутрішньому ринку.

«Ми маємо бути готовими до періоду підвищеного попиту на цукор (червень-серпень)», - наголосив АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

Зокрема, він доручив прискорити процедури для ввезення цукру-сирцю з тростини, враховуючи, що світові ціни на неї знижуються.

Також, на думку АЗАРОВА, необхідно підготувати реалізацію приблизно 80 тисяч тонн цукру Аграрним фондом з державного інтервенційного фонду. «Беріть мішками, якщо у цьому є потреба», - сказав прем`єр.

Він також повідомив, що залишки цукру в Україні на 1 травня становлять 690 тис. тонн. Максимальне середньомісячне споживання - 153 тис. тонн.

«Тобто, наявні ресурси цукру забезпечують потреба внутрішнього ринку на 4,5 місяця», - відзначив прем`єр-міністр. Окрім того, за його словами, у рамках тарифної квоти СОТ до України в 2011 році буде ввезено 266 тис. тонн цукру-сирцю з тростини.

ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», повідомив АЗАРОВ, вже розпочав переробку перших партій цієї сировини, а ВАТ «Горохівський цукровий завод» планує розпочати виробництво 17 травня.

Прем`єр відзначив, що, починаючи з другої декади квітня, цінова ситуація на оптовому ринку цукру в Україні стабільна, пропозиція і попит збалансовані.