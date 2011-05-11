Спецпідрозділи Внутрішніх військ проведуть змагання в Криму
15:08, 11 травня 2011Крым
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З 12 по 17 травня
Змагання серед підрозділів спеціального призначення Внутрішніх військ МВС України відбудуться з 12 по 17 травня у селі Краснокам’янка поблизу Судака, де дислокується військова частина внутрішніх військ 4125 (спецпідрозділ «Тигр»), повідомила прес-служба ВВ.
Подібні змагання проводяться вперше. У них братимуть участь 16 команд спецназівців зі всієї України.
Спецпризначенці Внутрішніх військ будуть випробовувати себе під час подолання смуги перешкод, стрільби з бойової зброї, силової підготовки, марша-кидка зі стрільбою та метанням гранат на дальність та в універсальному бою.
Також триватимуть змагання серед снайперів.
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