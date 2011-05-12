Екс-спікера залишили за гратами

Апеляційний суд Криму продовжив на два місяці - до 21 липня - термін утримання під вартою колишнього голови Верховної Ради Криму, нині - депутата кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА, який обвинувачується в незаконних операціях з майже п`ятьма тисячами гектарів землі радгоспу «Азовський».

Таким чином суд задовольнив прохання прокуратури про продовження арешту ГРИЦЕНКА для проведення додаткових слідчих дій, зокрема, допиту директора радгоспу «Азовський», урядовців Ленінської райдержадміністрації і відділу земельних ресурсів.

Рішення суду не оскаржується.

ГРИЦЕНКА було затримано 24 січня за підозрою в перевищенні службових повноважень на посаді голови Ленінської РДА у 2001-2005 роках при передачі комерційним структурам 4,8 тис. га землі військового радгоспу «Азовський».

Центральний районний суд Сімферополя 27 січня обрав екс-спікеру запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці, який продовжив у другій половині березня ще на два місяці - до 21 травня.

ГРИЦЕНКО також підозрюється у незаконній передачі 3,6 га земель і зловживанні службовим становищем при нарахуванні матеріальної допомоги.

Політик обіймав посаду спікера двічі, у 1996-1998 і у 2006-2010 роках.