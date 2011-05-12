Найщасливіші жіночі імена

Соціологи центру "Імперії кадрів" вирішили дослідити, які імена найчастіше сприяють успіху.

Рейтинг найуспішніших жінок очолили Олени з часткою в 15,7%, Ольги з 12,5% і Наталії з 10,5%.

З невеликим відривом слідує Ірина - 10,3% і Тетяна - 10,2%. Наступні позиції займають Катерини - 9,2%, Ганни - 8,8%, Юлії - 8,6%, Світлани - 8% і Марії - 6,2%.

Олени також зайняли перше місце і серед тих, хто найбільш удачливий. Проте друге місце присуджене Наталіям, а третє - Ольгам.

Також з`ясувалося, що від імені залежить і сфера діяльності жінок. Наприклад, Олени найчастіше вибирають творчі професії, Світлани - медицину, Юлії найчастіше зустрічаються серед аналітиків, а Ірина зазвичай вибирає маркетинг.

kp.ua