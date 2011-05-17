Джарти - Азарову: де дешева гречка?

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ не виключає, що порушить на засіданні Ради регіонів, яке заплановане на початок червня на півострові, питання доцільності закупівлі гречки в Китаї.

«Закупівлю гречки в Китаї довірили незрозумілій комерційній структурі за незрозумілі кошти за незрозумілою ціною незрозумілої якості... Розуміючи, що наша ментальність така, що не хочуть її їсти, фасують її в українську фасовку. Люди дізнаються про це тільки тоді, коли зварять - від неї тільки мамалига залишається», - обурився кримський прем`єр на засіданні Радміну.

«У лапках хороший бізнес купив (крупу) за певною ціною, яку тепер виставлятиме, і з населення витягають ті самі гроші, як за ціною нашої, української гречки. Потрібно сьогодні до АЗАРОВА звернутися і сказати: Миколо Яновичу, де дешева гречка, яку ви обіцяли? І чому не держава закуповує, а комерційна структура? Давайте це питання порушимо на Раді регіонів. І хай прем`єр-міністр відповість на це запитання», - сказав ДЖАРТИ.

До України імпортовано 800 тонн китайської гречки. Крупу завезла компанія «Хліб Інвестбуд».