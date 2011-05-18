Янукович нагадав кримським татарам про громадянський мир

Україна не зможе успішно розвиватися без злагоди і громадянського миру, заявив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у зверненні у зв`язку з 67-ою річницею депортації з Криму кримських татар і осіб інших національностей, повідомляє офіційний сайт глави держави.

"Ми по праву гордимося тим, що за роки незалежності в Україні не було серйозних міжнаціональних конфліктів. Це свідчить, що ми - єдиний народ, монолітність якого не вдасться порушити ніколи і нікому, але попереду ще багато роботи", - мовиться у зверненні.

Глава держави визнав недосконалість міжетнонаціональної політики в державі: "Слід удосконалювати принципи державної етнонаціональної політики, утверджувати міжкультурний діалог і толерантність в житті громадян, активізувати рішення проблем, пов`язаних з облаштуванням на батьківській землі депортованих і їх нащадків".

За словами президента, надбання Україною незалежності відкрило для виселенців шлях до рідної землі: "Тепер ми можемо гордитися різноманітністю нашої багатонаціональної культурної спадщини".

"Маємо усвідомити, що злагода та громадянський мир – це наш найцінніший здобуток і запорука успішного розвитку", - підкреслив президент.