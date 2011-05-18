УНП Криму вимагає визнати депортацію актом геноциду

Кримська організація Української народної партії вимагає від влади на державному рівні визнати депортацію кримських татар у травні 1944 року актом геноциду і злочином проти людяності, повідомила прес-служба парторганізації.

«67 років тому комуністична влада вчинила свій черговий злочин: у той час як 51% чоловіків - кримських татар були мобілізовані і воювали у лавах радянської армії, а 11% партизанили у кримських горах, весь народ, власне, переважно старці, жінки i діти були примусово виселені. За 2,5 доби у товарні вагони було запроторене щонайменше 180 тис. 14 громадян - насправді набагато більше, - які були відселені за тисячі кілометрів у Середню Азію», - заявив голова кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН.

«Дії комуністичної влади, відповідно до Конвенції ООН "Про попередження злочинів геноциду і покарання за нього", підпадають під визначення геноциду, оскільки для кримських татар були навмисно створені життєві умови, які розраховані на повне або часткове знищення», - додав ФОМУШКІН.

18 травня 2011 року відзначаються 67-і роковини депортації з Криму кримських татар.