Музей антропології відкрили в Севастополі

У Севастополі у всесвітній день музеїв на території екопарку «Лукомор`я» відкрили музей антропології, присвячений культурі корінних народів Америки, повідомила УНІАН науковий керівник музею Ріта КОЗУНОВА.

В музеї зібрані справжні зразки мистецтва майя, сапотеків, ацтеків, миштеків та інших народів, копії відомих пам`ятників стародавньої Мексики і Перу, предмети побуту, музичні інструменти індійців. За словами КОЗУНОВОЇ, ідея створити музей, подібного якому немає в Європі, належить господареві «Лукомор`я» Миколі ПОМОГАЛОВУ. Унікальність музею полягає в тому, що в ньому відтворена жива екосистема, в якій зародилися і розвивалися стародавні цивілізації. «Це куточок мексиканських джунглів із живими ліанами, живими тропічними птахами і навіть кайманом», - сказала вона.

За інформацією КОЗУНОВОЇ, експозицію доповнюють фотографії, фільми і етнічна музика. Як зазначила вона, музей розвиватиметься, в планах - експозиції, що розповідають про народи Північної та Південної Америки.

«Ми зараз доповнюємо експозицію, готуємо екскурсії та чекаємо приїзду справжніх індійців, моїх друзів, які виступатимуть в цьому музеї, тому що музей - живий, він складається не тільки зі статичних експонатів, витворів мистецтва, кераміки, національних промислів, а й з живих рослин і тварин, і, природно, справжніх індійців, які з ентузіазмом сприйняли цю ідею, і виступатимуть в нашому «Індіанському клубі», який створюється при музеї», - повідомила КОЗУНОВА.

КОЗУНОВА, севастопольська журналістка, більш як 30 років захоплюється культурою індійців, і основна частина експонатів музею - з її колекції, які вона привезла з подорожей по Мексиці, Перу і Болівії.