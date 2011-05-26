Справу проти екс-міністра ЖКГ Криму передали до суду

Прокуратура передала до Центрального райсуду Сімферополя кримінальну справу щодо колишнього міністра житлово-комунального господарства Криму Володимира БАЖЕНОВА, який обвинувачується в нецільовому використанні майже 7 млн. грн. з державного бюджету, повідомив представник наглядового відомства.

«Колишній міністр незаконно розпорядився коштами, виділеними з держбюджету на оновлення тролейбусного парку. Всупереч постанові уряду країни, на 6,9 млн. грн. були закуплені тролейбуси не вітчизняного, а іноземного виробництва», - зазначається в офіційному прес-релізі прокуратури.

Дії розпорядника бюджетних коштів кваліфіковані за ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу України - порушення законодавства про бюджетну систему країни.

Справа була порушена у березні. Слідство проводило кримське управління СБУ. Екс-міністр не перебував під вартою.

БАЖЕНОВ наприкінці квітня 2010 року написав заяву про відставку з посади міністра ЖКГ Криму, у травні кримський парламент звільнив його. У лютому 2011-го стало відомо, що БАЖЕНОВ обійняв посаду заступника начальника Головного управління житлового господарства Київської міської державної адміністрації.