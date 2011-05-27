Крим отримав новий логотип

Логотип із написом "Крым – жемчужина мира", підготовлений київською компанією iBrand Design Consulting, переміг у конкурсі з ребрендингу логотипа Криму.

Конкурс був оголошений Міністерством курортів і туризму Криму у березні. У ньому могли взяти участь усі охочі. Було надіслано 307 робіт, з яких комісія спочатку відібрала 7, а потім залишила 3.

У фінальному голосуванні, крім логотипа з написом "Крым – жемчужина мира", брали участь ще 2 роботи, підготовлені сімферопольською брендинговою студією 3N і київським креативним агентством "Мед".

Однак більшість членів комісії, у яку серед інших увійшли заступник голови Ради міністрів Криму Георгій Псарьов і член президії Верховної ради Криму Рустам Теміргалієв, зробили вибір на користь логотипа, запропонованого iBrand Design Consulting.

Попередній логотип із зображенням сонця й написом "Навстречу солнечным объятиям" (укр. "Назустріч сонячним обіймам") був розроблений у 2000 році, і організатори визнали його несучасним, пише "Комерсант-Україна".

Остаточний напис на логотипі "Крым – жемчужина мира" буде українською мовою ("Крим – перлина світу"), повідомило головне управління інформаційної політики Ради міністрів Криму.

Виборча програма кримської республіканської організації Партії регіонів під час торішньої кампанії називалася "Сделаем Крым жемчужиной Украины!" ("Зробимо Крим перлиною України!").

Бюджет конкурсу склав 150 тисяч гривень, при цьому суму, яка дістанеться його переможцю, організатори не уточнюють.

Низка дизайнерів на знак протесту проти непрофесіоналізму журі конкурсу виготовили пародії на новий логотип Криму, серед яких був знак із написом "Йух вам...".