Севастополь співпрацюватиме з Ямало-Ненецьким округом Росії

Угоду про торговельно-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю між Севастопольською міською державною адміністрацією і урядом Ямало-Ненецького автономного округу підписано в Севастополі.

Угоду підписали виконувач обов`язків голови Севастопольської ДМА Сергій ЖИВОДУЄВ і губернатор Ямало-Ненецького Автономного округу Дмитро КОБИЛКІН.

ЖИВОДУЄВ відзначив, що «угода передбачає різні аспекти співпраці: бізнес, будівництво, відпочинок, культурний обмін». За його твердженням, Севастополь відкритий для інвестицій, нових вкладень капіталу, для представників бізнесу і гостей. «Ми раді, якщо до нас їхатимуть відпочивати більше і більше росіян», - сказав ЖИВОДУЄВ журналістам.

Представники уряду Ямало-Ненецького автономного округу заявили, що влада Севастополя «створила умови для взаємовигідних економічним відносин, а бізнес приходить сам туди, де йому буде зручно і комфортно».

Члени делегації поклали вінки й квіти до Меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років, побували на великому десантному кораблі Чорноморського флоту РФ «Ямал», на якому служать моряки, призвані з Ямало-Ненецького автономного округу, повідомила прес-служба Севастопольської МДА.