Арсенал зброї вилучили у кримчанина

Співробітники міліції вилучили арсенал зброї в домоволодінні 51-річного жителя Сімферопольського району Криму, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Правоохоронці виявили дві металеві коробки з тротилом, пакет з твердим ракетним паливом, дванадцять оборонних гранат Ф-1 часів Великої Вітчизняної війни, дев`ять оборонних гранат різних країн, дві наступальних гранати РГ-35, ракетні підривники, декілька десятків предметів, схожих на патрони різного калібру, 102 кулі калібру 7,62 мм, зламаний газовий пістолет-револьвер з барабаном невідомої марки і марихуану. Зброю направлено на експертизу в Науково-дослідний центр експертно-кримінології ГУ МВД у Криму.

Чоловіка затримано, офіційно він ніде не працює.

Разом з тим, кримчанин стверджує, що він працює на базі прийому металобрухту і всі виявлені в нього предмети знайшов саме там.

Він повідомив також, що давно захоплюється зброєю, тому приніс боєприпаси додому, половину з них розібрав і відреставрував. За словами чоловіка, він приводив зброю в неробочий стан, оскільки розумів небезпеку її зберігання.

Затриманому інкримінуються злочини, передбачені статтями "незаконне поводження із зброєю і боєприпасами" і "незаконний оборот наркотичних засобів" Кримінального кодексу.

Раніше кримчанин вже був судимий за цими статтями КК.