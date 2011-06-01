Рада створила комісію з питань Криму

Створена Верховною Радою України тимчасова спеціальна комісія з питань Автономної республіки Крим прискорить розвиток регіону, вважає голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ.

Комісія, до якої увійшли 15 депутатів, була сформована 31 травня. Вона розглядатиме законопроекти, що стосуються конституційно-правового статусу автономіїї, повноважень і фінансової самостійності регіону, а також змін до Конституції Криму. Очолив комісію народний депутат від Партії регіонів Борис ДЕЙЧ.

«Для Криму це - великий крок уперед. Упевнений, що робота комісії дасть Верховній Раді можливість швидше розглядати законодавчі ініціативи автономії, враховувати інтереси Криму під час законотворчої діяльності», - цитує ДЖАРТИ прес-служба Радміну.

Він зазначив також, що комісія допоможе об`єднати депутатів, що представляють інтереси Криму у Верховній Раді, і дасть змогу їм ефективно працювати для автономії.