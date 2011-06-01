Росія і Україна майже поділили море

Україна і Росія домовилися про основні параметри делімітації кордону в Азовському морі, сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Ми, в принципі, домовилися про основні параметри, визначення нашого кордону, в принципі, делімітації кордону в Азовському морі. Це вже дуже важливо. По суті, нам потрібна точка входу цього кордону в Керченській протоці, як він починається. Так само і на виході», - заявив міністр.

Він нагадав, що сторони домовилися вже достатньо давно про те, що це будуть внутрішні води двох країн. За словами ГРИЩЕНКА, це означає, що військові судна третіх країн без згоди Росії і України заходити туди не зможуть.

ГРИЩЕНКО зазначив, що сторони домовилися, в принципі, про те, що Керч-Єнікальський канал має експлуатуватися спільно на користь двох країн.

Міністр підкреслив, що оплата зборів за прохід суднами цього каналу не принесе доходів державі, оскільки достатньо високі витрати йдуть на організацію судноплавства.

«Слухайте, річ у тім, що в середнього, ні, не середнього, у найдрібнішого квазі- або начебто олігарха в Росії в кишені більше грошей, ніж можна одержати від всього цього каналу за проходження, провезення і всього іншого. Оскільки лоцманські збори беруться тими, хто реально веде роботу. Це не державний прибуток, це просто реальна робота тих, хто забезпечує безпечне проходження цих суден», - сказав ГРИЩЕНКО.

Він підкреслив, що в разі аварії з нафтоналивними суднами потрібно думати не про те, хто одержить «ці незначні кошти, а про те, яким чином нам забезпечити екологічну безпеку, як нам забезпечити надійне проходження каналом в умовах штормів або інших надзвичайних ситуацій».

За словами міністра, збори за проходження каналу - це «копійки навіть не державного рівня. Регіонального і навіть місцевого».

«Адже в нас від взаємодії виграш буде набагато більший, ніж від розподілу чи розпилу. Це, власне кажучи, доля бідних і таких, що дивляться назад. Що ми ділитимемо? Ось що ми можемо побудувати разом - це доля успішних і тих, хто здатний знайти своє місце в цьому світі. Ми хочемо разом з Росією шукати це місце. Ми не відштовхуємося, ми, навпаки, шукаємо це місце разом. Але це не означає, що ми маємо ходити на всі весілля разом, і обов`язково, обов`язково на 9-ту годину збиратися навколо сімейного столу. Напевно, має бути якась можливість бути вільним, і вона обов`язково буде в кожного з нас», - сказав ГРИЩЕНКО.