Янукович з’їздить на ралі до Ялти
13:32, 01 червня 2011Крым
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Президент зібрався на південь
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 2-3 червня перебуватиме з робочою поїздкою в Автономній республіці Крим, повідомила його прес-служба.
Планується, що 2 червня глава держави візьме участь у церемонії відкриття реконструйованого Ялтинського міського пологового будинку.
Також заплановано участь ЯНУКОВИЧА в урочистостях з нагоди відкриття етапу Inter Continental Rally Challenge - Prime Yalta Rally.
3 червня в Ялті під головуванням президента відбудеться засідання Ради регіонів.
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