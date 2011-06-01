Янукович з’їздить на ралі до Ялти

Президент зібрався на південь

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 2-3 червня перебуватиме з робочою поїздкою в Автономній республіці Крим, повідомила його прес-служба. Планується, що 2 червня глава держави візьме участь у церемонії відкриття реконструйованого Ялтинського міського пологового будинку. Також заплановано участь ЯНУКОВИЧА в урочистостях з нагоди відкриття етапу Inter Continental Rally Challenge - Prime Yalta Rally. 3 червня в Ялті під головуванням президента відбудеться засідання Ради регіонів.

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