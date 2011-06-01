Гриценко вимагає розслідування закупівлі вишки ЧНГ

Депутат Верховної Ради України Анатолій ГРИЦЕНКО вимагає від прем`єр-міністра, генерального прокурора і голови державної фінансової інспекції провести розслідування закупівлі «Чорноморнафтогазом» бурової установки, повідомила прес-служба нардепа.

Підставою для депутатського звернення стала публікація в «Дзеркалі тижня. Україна» статті «Вишка для Бойка», в якій висловлювалося припущення, що компанія «Чорноморнафтогаз» купила сінгапурську бурову установку за завищеною на 150 млн. доларів ціною через британську фірму, що перемогла в тендері.

ГРИЦЕНКО просить перевірити викладені у публікації факти й у разі їх підтвердження притягати до відповідальності винних осіб, які завдали державі збитків у особливо великих розмірах.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО назвав замовленимматеріал в газеті і попросив СБУ з`ясувати, хто може бути його замовником.