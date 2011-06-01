Град розміром із перепелине яйце пройшов у Сімферополі
17:55, 01 червня 2011Крым
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Вулицями текли потоки води
Град розміром із перепелине яйце й злива пройшли в Сімферополі в другій половині дня середи, від "стихії" постраждав центр міста.
Град позбивав фарбу з деяких автомобілів, пошкодив пластикові козирки над під`їздами.
Вулицями текли потоки води.
Очевидці повідомили також, що власники машин вкривали свої авто подушками й ковдрами.
Кримське управління МНС оголошувало штормове попередження на перший день літа.
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