60% українців не схвалюють діяльність Януковича (опитування)

Більшість громадян України - 60,7% опитаних - у цілому не схвалюють діяльність президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 20-25 травня.

Схвалюють його діяльність 30% опитаних. Не змогли визначитись 9,3%.

Як показало дослідження, діяльність ЯНУКОВИЧА на посаді президента не схвалює більшість громадян у західному, центральному й південному регіонах, а в східному регіоні - відносна більшість населення.

У західному регіоні схвалюють його діяльність 14,4% опитаних (не схвалюють - 77,6%; не змогли визначитись - 8%).

У центральному регіоні схвалюють діяльність ЯНУКОВИЧА 25,4% (не схвалюють - 66,2%; не змогли визначитись - 8,4%).

У південному регіоні схвалюють діяльність президента 36,6% (не схвалюють - 50,8%; не змогли визначитись - 12,6%).

У східному регіоні схвалюють діяльність ЯНУКОВИЧА 43,9% (не схвалюють - 48,1%; не змогли визначитись - 8%).

Після травня 2010 року оцінки діяльності ЯНУКОВИЧА на посаді президента погіршувались. Упродовж року - у травні 2011 року в порівнянні з травнем 2010 року - кількість тих, хто схвалює діяльність ЯНУКОВИЧА зменшилась на 31,3% (з 61,3% до 30%), а кількість тих, хто не схвалює його діяльність, зросла на 32,9% (з 27,8% до 60,7%).

За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.