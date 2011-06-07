Турист з Росії потонув у Криму

Житель Волгоградської області Росії, який приїхав на відпочинок до Криму, потонув у понеділок в Чорному морі на заході півострову, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інцидент стався у місці, не пристосованому для купання, за 1,5 км від мису Тарханкут.

Зі слів очевидців, 25-річний турист плавав у морі з другом і через 10 хвилин перебування у воді зник з поля зору. "Побачивши, що хлопець лежить на дні моря, друг спробував самостійно доплисти до нього, але було занадто глибоко", - говориться в прес-релізі.

Бійці МНС за допомогою дайверського спорядження підняли тіло із дна. Міліція з`ясовує обставини загибелі росіянина.