"Таврія" знайшла рульового

16:07, 07 червня 2011
Крым
0 0

Новому тренеру 65 років

Головний тренером сімферопольського клубу «Таврія» стане 65-річний Семен АЛЬТМАН. 

Останнім часом він працював в тренерському штабі збірної України і в структурі ФФУ. Раніше - з клубами «Промінь-Енергія», «Чорноморець», донецьким «Металургом».  

Виконуючого обов`язки головного тренера «Таврії» Валерія ПЕТРОВА відправили у відставку в травні після розгрому сімферопольців ФК «Ілічовець».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter