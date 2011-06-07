"Таврія" знайшла рульового

Головний тренером сімферопольського клубу «Таврія» стане 65-річний Семен АЛЬТМАН.

Останнім часом він працював в тренерському штабі збірної України і в структурі ФФУ. Раніше - з клубами «Промінь-Енергія», «Чорноморець», донецьким «Металургом».

Виконуючого обов`язки головного тренера «Таврії» Валерія ПЕТРОВА відправили у відставку в травні після розгрому сімферопольців ФК «Ілічовець».