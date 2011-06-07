Прем'єр Криму вважає, що Севастополю пощастило

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ вважає, що Севастополю пощастило з новим головою міськадміністрації Володимиром ЯЦУБОЮ.

"Володимир ЯЦУБА - великий професіонал у справі державного управління, господарник з величезним досвідом. Я вважаю, що місту Севастополю повезло. Воно зможе реально розвиватися у рамках завдань з реформування, які ставить президент України Віктор ЯНУКОВИЧ", - цитує ДЖАРТИ прес-служба Радміну.

ЯНУКОВИЧ 7 червня призначив головою адміністрації Севастополя ЯЦУБУ, звільнивши його з посади свого постійного представника в Криму, яку той обіймав близько п`яти місяців.

Раніше, 1 червня, президент звільнив Валерія САРАТОВА з посади керівника МДА Севастополя, яку той обіймав трохи більше року.

Екс-губернатор називає причинами свого звільнення підвищення у декілька разів тарифів на комунальні послуги, і, як наслідок, низький рейтинг серед севастопольців.