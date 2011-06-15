Балаклава відтворила історичний вигляд набережної

У Балаклаві на набережній Назукіна повністю завершено роботи з відтворення пам`яток архітектури і містобудування.

Відтворено єдиний містобудівний ансамбль у стилі початку XX сторіччя, до якого увійшли головний корпус і великий флігель дачі Соколової, де в 1907 році жила Леся Українка, а також будинок міського голови Михайлі і дача лікаря Педькова.

Крім реконструкції пам`яток архітектури, відновлено і облагороджено фасади в стилі старовинних особняків і будівлі спорудження шістдесятих років, які вписалися в єдиний архітектурний ансамбль.

Проведено також реконструкцію набережної та встановлено плавучі причали, які є повністю новою гідротехнічною спорудою, що дозволяє обслуговувати близько п`ятдесяти плавучих суден водотоннажністю до 130 тонн.

У створеному комплексі, що включає яхт-клуб і житлову забудову, виконано роботи з впорядкування, зовнішньому освітлення території та озеленення, під час якого висаджено близько 600 дерев і більш як 2 тисяч кущів.