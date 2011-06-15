Водій побив даішника в Криму

Водій легкового автомобіля в центрі Сімферополя вдарив в обличчя інспектора ДАІ, який вимагав у нього об`їхати місце, де проходили ремонтні роботи. Інцидент стався на вулиці Горького 14 червня, повідомила прес-служба ДАІ Криму.

«З проспекту Кірова на вулицю Горького повернув автомобіль «Ауді А8» з транзитними номерними знаками. Оскільки у цьому місці працювала дорожня техніка і, крім того, встановлено знак «Рух заборонено», то інспектор зупинив автомобіль і попросив водія об`їхати ділянку по іншій вулиці. Проте 24-річний чоловік поводився агресивно, став загрожувати і грубіянити працівнику ДАІ, вимагаючи не перешкоджати подальшому проїзду», - зазначається у прес-релізі.

Інспектор попросив у водія документи, але той відмовився пред`явити їх.

«Коли працівник ДАІ спробував перевірити автомобіль по базі даних ДАІ, водій став заважати виконувати службові обов`язки і ударив його кулаком в обличчя», - повідомили в прес-службі.

Інспектор затримав порушника і викликав на місце події допомогу.

При перевірці особи водія з`ясувалося, що автомобіль «Ауді» на обліку не перебуває, а сам чоловік у серпні 2010 року був позбавлений прав керування транспортними засобами.

Працівник ДАІ одержав струс головного мозку, його госпіталізували до лікарні імені Семашка.

Щодо водія порушено кримінальну справу. Автомобіль «Ауді А8» доставлено на штрафмайданчик.