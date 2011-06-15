Хулігани напали на беркутівця

У Сімферополі троє молодих людей влаштували бійку зі співробітником спецпідрозділу «Беркут», хуліганів затримано. Інцидент стався ввечері 14 червня, повідомила прес-служба головного управління МВС України в Криму.

21-річний сержант міліції після закінчення робочого дня йшов додому з території бази «Беркуту».

«До нього підійшли троє молодиків напідпитку й попросили закурити. Отримавши відмову, почали наполегливо вимагати мобільний телефон, щоб зателефонувати. За словами міліціонера, трійця поводилася агресивно й зухвало, явно провокуючи скандал. Побачивши це, той витягнув службове посвідчення й, показавши його, ввічливо попросив ”не нариватися”», - йдеться в прес-релізі.

Молодики вибили посвідчення з рук «беркутівця». Зав`язалася бійка. Співробітник МВС викликав по телефону підкріплення. Прибули працівники патрульної служби й спецпідрозділу «Беркут», які затримали молодих людей. З`ясувалося, що з трьох затриманих двоє - раніше судимі. Результати медичного обстеження показали наявність у них алкогольного сп`яніння.

Проводиться перевірка.