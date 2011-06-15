Екс-мера Алушти звільнили

Ялтинський міський суд 14 червня звільнив з-під варти колишнього мера Алушти Володимира ЩЕРБИНУ, якого звинувачували в перевищенні влади або службових повноважень.

ЩЕРБИНА повідомив «Центру журналістських розслідувань», що його було виправдано по першому епізоду звинувачення - підробці рішення міської ради Алушти, а саме - самовільного внесення пункту до рішення міськради після його ухвалення депутатами.

По другому епізоду, який інкримінувався ЩЕРБИНІ й стосувався перешкоджання депутатській діяльності (неврахування голосів двох депутатів при ухваленні рішення), суд визначив покарання у вигляді двох років обмеження свободи з відтермінуванням виконання покарання.

Коментарів прокуратури агентство УНІАН поки не має.

Співробітники міліції й прокуратури затримали на той час мера Алушти 8 жовтня 2010 року. Центральний райсуд Сімферополя 18 жовтня ухвалив заарештувати ЩЕРБИНУ.

Прокуратура Сімферополя в січні 2011 року закінчила розслідування кримінальної справи екс-мера й направила її матеріали до суду.