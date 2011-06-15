Мінкульт Криму очолила дружина постпреда Януковича

Верховна рада Криму призначила Олену ПЛАКІДУ міністром культури Криму. За проголосували 79 із 80 присутніх на сьогоднішній сесії депутатів Кримського парламенту. Всього у ВР Криму 100 парламентаріїв.

Після звільнення в кінці квітня Тетяни УМРИХІНОЇ з посади міністра за власним бажанням у зв`язку з виходом на пенсію ПЛАКІДА працювала першим заступником міністра культури Криму, виконуючи обов`язки голови відомства.

Олена ПЛАКІДА – дружина Віктора ПЛАКІДИ, який виконує обов`язки постійного представника президента України в Автономній республіці Крим. Раніше, з червня 2006 по березень 2010 року, ПЛАКІДА обіймав посаду голови Ради міністрів Криму.