Фестиваль "Яскрава країна" відкривається в Ялті

16-21 червня в Ялті пройде V міжнародний фестиваль-конкурс дитячої і юнацької творчості «Яскрава країна», який покликаний розвивати і популяризувати хореографічну і вокальну дитячу творчість, а також підвищувати професійний рівень керівників і педагогів, повідомила прес-служба мерії.

«Яскрава країна» проводить тематичні фестивалі в різних регіонах України, знайомлячи дітей з особливостями культури, традиціями, історичною спадщиною і багатством: взимку - різдвяний фестиваль у Трускавці; навесні - театральний фестиваль в Одесі; влітку - фестиваль у Криму; восени - їде до Чернігова з дитячим фестивалем слов`янської єдності», - йдеться в прес-релізі.

Цього року на конкурс приїдуть хореографічні і вокальні солісти і колективи з різних регіонів України й Росії.

Учасників фестивалю будуть розподілено на вікові групи: молодша - 6-10 років, середня - 11-14 років, старша - 15-21 рік і молодіжна - 17-25 років.