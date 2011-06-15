Ху Цзіньтао відвідає Крим

Україну 18-20 червня відвідає з державним візитом голова Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао, повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, китайський лідер розпочне візит до України з відвідування Криму.

Офіційна частина візиту відбудеться 20 червня в Києві. Тоді глави двох держав проведуть переговори як у вузькому колі, так і в складі офіційних делегацій.

Також передбачені зустрічі ХУ Цзіньтао з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ і прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

В рамках візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів, в тому числі спільної декларації про встановлення і розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР, міжурядових та міжвідомчих угод, комерційних контрактів, зазначив ДИКУСАРОВ.