Кримського віце-прем’єра вигнали з Ради

Віце-прем`єр Криму Павло Бурлаков, якого у середу вигнали з сесійної зали парламенту, сидів на місці депутата Олександра Заца, що розташоване поряд з місцем Ріната Ахметова, розповів журналістам БЮТівець Остап Семерак.

Спікер Володимир Литвин вигнав з сесійної зали Павла Бурлакова за те, що він не є депутатом і не має права голосувати.

Пізніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов пояснив, що Бурлаков потрапив до сесійної зали парламенту "за інерцією".

"Бурлаков сидів на місці народного депутата Заца. Сусіднє місце - народного депутата Ахметова. Можливо, він грав роль помічника Ахметова, але в будь-якому разі це заборонено Конституцією і законом", - сказав Семерак.

Депутат нагадав, що у цей момент у залі розглядалося питання внесення до порядку денного постанови про денонсацію угоди про уникнення подвійного оподаткування з Республікою Кіпр, і "картка для голосування іншого нардеп перебувала на місці (в гнізді для голосування)".

"Тому теоретично Бурлаков міг би проголосувати, якби його попросив хтось із зали (за Ахметова або Заца)", - сказав він.

У свою чергу голова регламентного комітету Володимир Макеєнко пообіцяв журналістам провести розслідування інциденту з переглядом матеріалів камер внутрішнього стеження у парламенті.

"Але ж Бурлаков, як представник Кабінету міністрів, мав право на вхід до ложі уряду. Він сидів у ложі уряду?", - запитав він.

На жартівливу репліку журналістів про те, що Бурлаков сидів на місці Ахметова, Макеєнко засміявся і сказав: "Ранувато. Необачний крок".

Українська правда