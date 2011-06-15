Поблизу Криму - спалах чуми свиней

У Краснодарському краю РФ виявлено новий спалах африканської чуми свиней, повідомив Россільгоспнагляд.

«У пробах патологічного матеріалу, взятого від свиней, загиблих на свинотоварній фермі № 5 ВАТ Агрофірма «Кавказ» Тбіліського району Краснодарського краю, виявлено генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що на свинофермі утримувалося 4320 голів, загинуло 34 з них. На відстані 5 км від спалаху захворювання розміщена ще одна свиноферма, з поголів`ям 3120 свиней, що належить тій самій агрофірмі.

У осередку інфекції співробітниками державною ветеринарною службою краю і фахівцями Управління Россільгоспнагляду у Краснодарському краю і Республіці Адигея провадиться епізоотологічне розслідування і реалізується комплекс заходів щодо локалізації осередку інфекції і недопущення подальшого розповсюдження захворювання.

Окрім цього, повідомляється, що в пробах патологічного матеріалу, відібраного від свиней в одному з особистих підсобних господарств в селі Хотілово Бологовського району Тверської області, виявлено генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней. Проводиться комплекс необхідних заходів, встановлюється джерело зараження.