Джарти підсиджувати Азарова не збирається

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ має намір працювати в Криму до реалізації розрахованої на десять років стратегії соціально-економічного розвитку регіону.

«Я хочу довести роботу, яку ми розпочали в Криму, до логічного завершення - реалізувати стратегію розвитку Криму до 2020 року. Це моя мета, моє завдання і моє бажання», - сказав ДЖАРТИ журналістам, коментуючи можливість його призначення главою Кабінету міністрів України, повідомила прес-служба Радміну.