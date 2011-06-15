Джарти підсиджувати Азарова не збирається
17:26, 15 червня 2011Крым
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Прем`єр Криму про плани на десятирічку
Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ має намір працювати в Криму до реалізації розрахованої на десять років стратегії соціально-економічного розвитку регіону.
«Я хочу довести роботу, яку ми розпочали в Криму, до логічного завершення - реалізувати стратегію розвитку Криму до 2020 року. Це моя мета, моє завдання і моє бажання», - сказав ДЖАРТИ журналістам, коментуючи можливість його призначення главою Кабінету міністрів України, повідомила прес-служба Радміну.
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