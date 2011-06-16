Учасники керченської банди отримали від 11 років до довічного
17:34, 16 червня 2011Крым
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За п`ять убивств
Апеляційний суд Криму засудив п`ятьох членів організованого злочинного угруповання до 11-15 років позбавлення волі й одного - до довічного ув’язнення, довівши їх провину в п`яти вбивствах, трьох замахах на вбивство і двох розбійних нападах в 1994-2001 роках, повідомила в четвер прес-служба кримської прокуратури.
Суд також позбавив їх майна.
Банда діяла в Керчі.
Апеляційний суд - суд першої інстанції в цій справі, оскільки злочини відносяться до особливо тяжких.
Вирок може бути оскаржений.
У 1990-х роках угруповання вели боротьбу за переділ сфер впливу на кримському півострові.
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