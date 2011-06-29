"Чорноморнафтогаз" запозичив 1,3 млрд. грн.

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) домовилося з НАК «Нафтогаз України» про надання безвідсоткової позики на суму 1 млрд. 278 млн. грн. терміном до кінця 2011 року.

Договір було підписано 22 червня, а вже 23 червня «Чорноморнафтогаз» одержав перший транш у розмірі 45 млн. грн.

Позика надається на безвідсотковій основі з метою реалізації заходів, передбачених програмою робіт «Чорноморнафтогазу» на 2011 рік щодо забезпечення виконання планових показників видобутку природного газу.

У 2011 році на виконання доручень президента Віктора ЯНУКОВИЧА та Кабінету міністрів України щодо збільшення вітчизняного видобутку нафти і газу і за фінансової підтримки акціонера НАК «Нафтогаз України» «Чорноморнафтогаз» дообладнує два діючих і освоює одне нове родовище. Нові потужності Архангельського і Голіцинського родовищ дозволять «Чорноморнафтогазу» підтримати щорічний видобуток газу на рівні понад 1 млрд. куб. м. А запуск нового - Одеського - родовища значно збільшить поставки газу з шельфу Чорного моря.