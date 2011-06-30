Януковичем лякають лісорубів у Сімферополі

У Сімферополі протестують проти вирубки каштанів на одній із центральних вулиць міста, повідомляють "Подробиці".

Участь у акції протесту взяли близько трьох десятків городян, які сподіваються захистити дерева за допомогою президента. Плакати із зображенням Віктора Януковича натягнули на стовбури поки що вцілілих дерев, в надії, що міська влада їх не чіпатиме.

В мерії пояснюють - старі каштани на вулиці Горького вирубати змушені. "Половина цих дерев - з внутрішнім всиханням, вони гнилі. Вони аварійні. На місці цих дерев, а за планом буде прибрано 100 дерев, висаджується 186. Це клени, липи це, це платани", - говорить радник міського голови Сімферополя Едуард Доля.

Водночас глава кримської асоціації "Екологія та світ" Віктор Тарасенко заявив, що можна прибрати "дерев 30-20, які дійсно відслужили". "Але основна частина ще може багато і багато років служити і радувати нас і місто", - додав він.