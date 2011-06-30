Посадовці розорали курган у Криму

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом розорення давнього кургану в Бахчисарайському районі, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Під слідством за знищення пам`ятника археології опинилися посадові особи сільськогосподарського підприємства, які розорали курган під вирощування сільгоспкультур.

Дії працівників сільського господарства, збитки від яких оцінюються у 300 тисяч гривень, кваліфіковано як «знищення об`єкта культурної спадщини» та «зловживання службовим становищем».

Проводиться слідство.