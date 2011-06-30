Янукович і Джарти побалакали про гроші

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив із головою Ради міністрів Криму Василем ДЖАРТИ питання соціально-економічного розвитку регіону, повідомила в четвер прес-служба кримського уряду.

ДЖАРТИ під час зустрічі поінформував главу держави про хід курортного сезону в Криму і про виконання прибуткової частини бюджету кримськими платниками податків.

«Також обговорювалося питання витрачання коштів, які Крим отримає після коригування державного бюджету України. Бюджет буде збільшено у зв`язку з тим, що в першому півріччі податкові надходження перевищили розрахункові показники. Було ухвалено рішення, що Крим направить додаткове фінансування на завершення й будівництво важливих соціальних об`єктів», - йдеться в прес-релізі.