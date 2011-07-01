Бордель працював у Севастополі під виглядом елітного стрип-клубу

Співробітники міліції припинили злочинну діяльність 39-річного жителя Севастополя, який організував у місті бордель під виглядом елітного стрип-клубу, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.

Стрип-клуб працював уже не один рік. Окрім танців біля жердини, відвідувачі за плату могли замовити приват-танець, для цих цілей господар клубу обладнав дві кімнати, а також сексуальні й ескортні послуги.

У середньому в клубі працювало до 10 дівчат. Господар проводив жорсткий конкурсний відбір для танцівниць, вимоги пред`являлися за модельними параметрами, зовнішністю й віком - від 20 до 27 років. Крім зарплати, дівчина мала відсоток від продажу спиртних напоїв, чайових від танців. Ті, хто хотів заробити більше, надавали сексуальні послуги. Їх вартість становила 500 доларів, причому, більша частина суми - близько 75% - залишалася у дівчини. Клієнтів господар теж підбирав із особливою ретельністю й обережністю, проводячи особисто з кожним співбесіду й, переконавшись у надійності, допускав у клуб. Як правило, клієнтами закладу ставали люди забезпечені, готові лише за спиртне заплатити до 2 тис. грн. за один вечір.

У ході обшуку у господаря клубу було вилучено обріз мисливської рушниці.

Наразі стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за статтями «сутенерство або залучення осіб у заняття проституцією» і «зберігання вогнепальної зброї».